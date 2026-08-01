В Красноярском крае мошенники выманили 6,5 млн рублей у матери погибшего бойца СВО (видео)

В Красноярском крае 71-летняя жительница Курагинского округа стала жертвой аферистов, которые нажились на памяти ее сына, погибшего в ходе специальной военной операции.
Со слов пострадавшей, в июне ей позвонила незнакомка и сообщила, что бойца решили посмертно наградить государственной наградой. Для ее получения мать попросили назвать паспортные данные, что она и сделала. Затем с пенсионеркой связалась лжесотрудница отдела по борьбе с телефонными мошенниками и заявила, что, сообщив персональные данные, та стала жертвой иностранных спецслужб и от ее имени уже финансируются террористы. Вскоре к разговору подключился якобы представитель ФСБ, который по видеосвязи продемонстрировал удостоверение и убедил женщину, что теперь она подозревается в государственной измене.
«Чтобы окончательно сломить сопротивление пенсионерки, мошенники начали угрожать ее родственникам. Они заявили, что под подозрение попал ее внук, который также находится в зоне проведения специальной военной операции, — рассказали в прокуратуре. — На протяжении недели аферисты постоянно звонили женщине, запрещали рассказывать кому-либо о происходящем и убеждали, что все ее сбережения необходимо срочно проверить и обезопасить. Доверившись злоумышленникам, она сняла в банке почти 6 млн рублей, упаковала деньги в пакет Wildberries и по кодовому слову “Солнце” передала их приехавшему курьеру. Но и этого мошенникам оказалось мало. Через два дня жертву убедили, что оставшиеся на банковской карте деньги также необходимо перевести на так называемый страховой счет. В отделении банка она перечислила еще 560 тыс. рублей на указанные преступниками реквизиты. Лишь спустя время пенсионерка поняла, что стала жертвой телефонных мошенников и обратилась в правоохранительные органы».
Несмотря на то, что аферистам удалось похитить у женщины 6,5 млн рублей, их пособникам не удалось скрыться незамеченными. Силовики установили личности курьеров — это 28-летний житель Новосибирска и 21-летний житель Северобайкальска — и принимают меры к их задержанию.
Всего же по официальный данным прокуратуры, с начала 2026 года жертвами интернет-преступников стали 3 357 жителей Красноярского края, общий причиненный ущерб составил 1,46 млрд рублей.
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