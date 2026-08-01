В Красноярском крае мошенники выманили 6,5 млн рублей у матери погибшего бойца СВО (видео)

«Чтобы окончательно сломить сопротивление пенсионерки, мошенники начали угрожать ее родственникам. Они заявили, что под подозрение попал ее внук, который также находится в зоне проведения специальной военной операции, — рассказали в прокуратуре. — На протяжении недели аферисты постоянно звонили женщине, запрещали рассказывать кому-либо о происходящем и убеждали, что все ее сбережения необходимо срочно проверить и обезопасить. Доверившись злоумышленникам, она сняла в банке почти 6 млн рублей, упаковала деньги в пакет Wildberries и по кодовому слову “Солнце” передала их приехавшему курьеру. Но и этого мошенникам оказалось мало. Через два дня жертву убедили, что оставшиеся на банковской карте деньги также необходимо перевести на так называемый страховой счет. В отделении банка она перечислила еще 560 тыс. рублей на указанные преступниками реквизиты. Лишь спустя время пенсионерка поняла, что стала жертвой телефонных мошенников и обратилась в правоохранительные органы».