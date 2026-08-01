Дьявольские методы: в ВСУ придумали изощренные пытки проволокой и скотчем

Боевики ВСУ применяют к подчиненным и пленным различные пытки, включая привязывание к деревьям, помещение в глубокие ямы, связывание проволокой и другие. Подробнее об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее силовики сообщили, что командир 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ Олег Ширяев пытал и избивал до полусмерти привязанных к дереву подчинённых, а также что в полку действуют заградотряды.
«Подобного рода пытки появились в 2014 году на территории Донбасса, когда нацисты с западной Украины специально приезжали на Донбасс, чтобы пытать и мучить ополченцев», — отметил Иванников.
Эксперт подчеркнул, что на первых порах у карателей не было ни специальных средств, ни медикаментов, поэтому они использовали подручные предметы.
«Средств для пыток, медицинских средств для пыток у них не было, и поэтому они использовали подручные средства — то, что могли найти в обиходе. Это прежде всего колючая проволока, которой связывали ополченцев», — рассказал он.
Иванников перечислил и другие методы.
«Это пытки водой, когда пытались топить в водоёмах, в различных ёмкостях. Это помещение в различные ямы, закрытые сооружения, железные ящики, коробки. Надевание кандалов, наручников, различных пакетов и мешков на голову — пытались лишать зрения. А также привязывали к деревьям — это была распространённая практика. При этом использовали липкие ленты типа скотча — пользовались всем тем, что можно было найти в обиходе человека, и не тратить денежные средства», — отметил собеседник aif.ru.
Сегодня пытки в рядах ВСУ перешли на качественно иной уровень. «Сейчас пытки пленных вышли на иной уровень. Страны Евросоюза поставляют специальные медикаменты, которые используют при допросах, особенно при первоначальных допросах. Делаются инъекции своеобразного эликсира правды, он затуманивает разум, в таком состоянии человек может раскрыть многие тайны», — добавил Иванников.
Украинские командиры не гнушаются применять такие же изуверские способы как по отношению к пленным, так и к своим подчиненным, подчеркнул эксперт.
«Применяют ли они подобные практики по отношению к своим же сослуживцам, которые провинились? Да, также применяют. Это распространённые практики для того, чтобы не тратиться на сложные медицинские технические решения. К своим военнослужащим-нарушителям устава и дисциплины боевики ВСУ применяют такие же изуверские методы», — подчеркнул он.
Эти расправы зачастую лишают жертв жизни, поскольку «у многих боевиков имеются хронические заболевания», и организм не выдерживает жестоких издевательств, констатировал Иванников.