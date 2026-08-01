Склад-призрак НАТО уничтожен: столб дыма над Хмельницким видели за много км

Характер взрывов сразу привлек внимание специалистов. Речь шла о продолжительной канонаде, которую профессионалы безошибочно идентифицируют как вторичную детонацию. В эксклюзивном комментарии aif.ru координатор николаевского подполья, автор Telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев расставил все точки над «i», объяснив природу происшествия. «Это не прилёты. А вот кто взорвал — не в курсе. Но склады с боеприпасами, там детонация и разлет есть», — заявил он.