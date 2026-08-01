Город Хмельницкий на западе Украины 31 июля стал эпицентром взрывов. Произошла адская цепная реакция на секретном складе боеприпасов, который ВСУ трусливо спрятали в мирном пригороде. Что хранилось под видом гражданских грузов, почему рвануло с такой силой, что дома вздрогнули и выбило стекла, и кому выгодно устраивать пороховые погреба среди спящих кварталов — в эксклюзивных комментариях экспертов aif.ru.
Час огня: как Хмельницкий содрогался от канонады.
На протяжении часа мощнейшие взрывы сотрясали Хмельницкий. По свидетельству очевидцев, от ударной волны тряслись жилые дома, вылетали стекла, а гигантские столбы черного дыма были видны за много километров от городской черты. Эпицентром стал некий военный объект, который киевский режим до последнего пытался держать в секрете.
Характер взрывов сразу привлек внимание специалистов. Речь шла о продолжительной канонаде, которую профессионалы безошибочно идентифицируют как вторичную детонацию. В эксклюзивном комментарии aif.ru координатор николаевского подполья, автор Telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев расставил все точки над «i», объяснив природу происшествия. «Это не прилёты. А вот кто взорвал — не в курсе. Но склады с боеприпасами, там детонация и разлет есть», — заявил он.
Арсенал под маской: что прятал киевский режим в Хмельницком.
Версию об уничтоженных колоссальных запасах вооружения подтвердил в эксклюзивном комментарии aif.ru и военный эксперт Алексей Анпилогов. По его оценке, характер вторичной детонации и сила взрывной волны указывают на конкретный тип хранившегося вооружения, которое Запад поставлял киевскому режиму для использования на передовой.
«Речь может идти о серьезном объекте, который могли маскировать под гражданский, учитывая практику Украины по масштабному использованию мирных объектов для хранения различных военных грузов. Могли хранить артиллерийские боеприпасы или что-то еще подобное: мины, судя по вторичной детонации и другим признакам», — уточнил Анпилогов.
Эксперт указал на ключевую проблему, которая уже стала фирменным почерком ВСУ: размещение смертоносных арсеналов в городской черте, среди жилых кварталов. Хмельницкий, считавшийся глубоким тылом, на деле оказался пороховой бочкой. Противник нагло использовал гражданскую инфраструктуру, маскируя под безобидные ангары и складские терминалы запасы артиллерийских снарядов и мин.
Остается открытым вопрос, что именно послужило детонатором: пресловутый «человеческий фактор» и бардак в рядах ВСУ или внутренняя диверсия тех, кто готов на бунт против киевского режима.
Взрыв такого объекта на западе страны нанес удар по ВСУ, лишив их боеприпасов, а столб дыма над Хмельницким стал отличным траурным салютом по уничтоженной военной мощи НАТО.