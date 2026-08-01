Помощь на крыльях: труднодоступные поселки Хабаровского края получили самолет санавиации

За первую половину 2026 года медики санавиации совершили 332 вылета и эвакуировали 485 пациентов, общее количество лётных часов превысило 1442. В 2025 году за тот же срок было совершено 330 вылетов и эвакуировано также 485 человек. При этом общее количество лётных часов в 2025 году составило более 1351 — то есть в 2026 году экипажи и медики провели в воздухе ещё больше времени. Эти цифры говорят, что нагрузка на службу не снижается, а даже растёт. При схожем количестве вылетов и эвакуированных пациентов лётное время увеличилось. Это значит, что маршруты стали длиннее, а значит, роль санавиации в обеспечении доступности экстренной помощи только возрастает. И теперь новый самолёт поможет медикам справляться с новыми вызовами.