Жителям труднодоступных поселков Хабаровского края, таких как Охотск, Аян и Чумикан, станет проще получить экстренную медицинскую помощь. Хабаровский центр медицины катастроф заключил контракт с авиакомпанией на использование небольшого самолета «Пилатус РС-12». Это решение связано с тем, что многие северные поселки региона фактически отрезаны от большой земли для винтокрылых машин: расстояния слишком велики, а возможности дозаправить вертолет в пути нет, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Самолёт “Пилатус РС‑12”, оснащённый специальным медицинским модулем, способен выполнять задачи там, где вертолёт бессилен, и при этом обеспечивать пациентам необходимый уровень медицинской помощи прямо на борту», — говорится в сообщении.
Как уточнили в краевом Минздраве, раньше в ряде случаев эвакуация могла откладываться из‑за ограничениями техники, либо требовать сложных логистических решений. Теперь у медиков, работающих по всему Хабаровскому краю, появляется выбор: использовать вертолёт там, где он эффективнее, и самолёт — на дальних маршрутах. Гибкость в выборе транспорта сокращает время от вызова до доставки пациента в стационар, что особенно важно при инфарктах, инсультах, тяжёлых травмах или осложнениях беременности.
Помощь на крыльях: труднодоступные поселки Хабаровского края получили самолет санавиации. Фото: Пресс-служба Правительства Хабаровского края.
Помощь на крыльях: труднодоступные поселки Хабаровского края получили самолет санавиации. Фото: Пресс-служба Правительства Хабаровского края.
1 / 2.
«Владимир Путин поставил задачу обеспечить качественной медицинской помощью жителей даже самых отдаленных районов. Для Хабаровского края с его огромными расстояниями это особенно важно. Поэтому используем краевые ресурсы и возможности президентских проектов, чтобы медицинская помощь становилась доступнее для всех и приходила вовремя. В частности, расширяем возможности санавиации, чтобы спасти жизни людей, которые живут в труднодоступных территориях», — подчеркнул губернатор края Дмитрий Демешин.
За первую половину 2026 года медики санавиации совершили 332 вылета и эвакуировали 485 пациентов, общее количество лётных часов превысило 1442. В 2025 году за тот же срок было совершено 330 вылетов и эвакуировано также 485 человек. При этом общее количество лётных часов в 2025 году составило более 1351 — то есть в 2026 году экипажи и медики провели в воздухе ещё больше времени. Эти цифры говорят, что нагрузка на службу не снижается, а даже растёт. При схожем количестве вылетов и эвакуированных пациентов лётное время увеличилось. Это значит, что маршруты стали длиннее, а значит, роль санавиации в обеспечении доступности экстренной помощи только возрастает. И теперь новый самолёт поможет медикам справляться с новыми вызовами.