Нарушения выявили у организаторов карнавала сапсерфинга на Байкале

По словам начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области Андрея Карепова, во время мероприятия некоторые участники, в том числе несовершеннолетние, находились на сапбордах без спасательных жилетов. Это является нарушением запрета, установленного подпунктом 8 пункта 4 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области, утвержденных постановлением правительства региона от 16 октября 2024 года № 806-ПП.
«Организаторы массового мероприятия в письменной форме были извещены о необходимости соблюдения требований безопасности. Ими также не был предоставлен договор водопользования. Информация о нарушениях направлена в прокуратуру Слюдянского района для принятия соответствующих мер», — рассказал Андрей Карепов.
В МЧС подчеркнули, что существует заблуждение, будто сапборд находится вне правового поля, раз его не нужно регистрировать в государственной инспекции по маломерным судам. В реальности соблюдение требований безопасности обязательно при использовании любого вида плавательных средств, в том числе спортинвентаря, к которому относится сап. Запрещено находиться на нем без спасательного жилета, выходить на акваторию водоема в темное время суток, при неблагоприятной погоде, в состоянии опьянения, двигаться по судовому ходу. На одноместной доске недопустимо кататься вдвоем, независимо от грузоподъемности!
«Если организатор перекладывает ответственность за обеспечение безопасности на самих участников массовых заплывов, откажитесь от таких мероприятий!», — подчеркнули в пресс-службе регионального главка МЧС.