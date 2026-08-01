Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарушения выявили у организаторов карнавала сапсерфинга на Байкале

IrkutskMedia, 1 августа. Организаторы массового мероприятия «Байкал-САП» (12+), прошедшего в акватории озера, нарушили федеральное и региональное законодательства. Соревнования, показательные выступления, развлекательная программа проходили западнее поселка Утулик в Слюдянском районе 25—26 июля. Сотрудники ГИМС зафиксировали все факты нарушений, информация об этом передана в прокуратуру, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Источник: МЧС РФ

По словам начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области Андрея Карепова, во время мероприятия некоторые участники, в том числе несовершеннолетние, находились на сапбордах без спасательных жилетов. Это является нарушением запрета, установленного подпунктом 8 пункта 4 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области, утвержденных постановлением правительства региона от 16 октября 2024 года № 806-ПП.

«Организаторы массового мероприятия в письменной форме были извещены о необходимости соблюдения требований безопасности. Ими также не был предоставлен договор водопользования. Информация о нарушениях направлена в прокуратуру Слюдянского района для принятия соответствующих мер», — рассказал Андрей Карепов.

В МЧС подчеркнули, что существует заблуждение, будто сапборд находится вне правового поля, раз его не нужно регистрировать в государственной инспекции по маломерным судам. В реальности соблюдение требований безопасности обязательно при использовании любого вида плавательных средств, в том числе спортинвентаря, к которому относится сап. Запрещено находиться на нем без спасательного жилета, выходить на акваторию водоема в темное время суток, при неблагоприятной погоде, в состоянии опьянения, двигаться по судовому ходу. На одноместной доске недопустимо кататься вдвоем, независимо от грузоподъемности!

«Если организатор перекладывает ответственность за обеспечение безопасности на самих участников массовых заплывов, откажитесь от таких мероприятий!», — подчеркнули в пресс-службе регионального главка МЧС.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше