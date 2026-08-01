Нарушения выявили у организаторов карнавала сапсерфинга на Байкале

В МЧС подчеркнули, что существует заблуждение, будто сапборд находится вне правового поля, раз его не нужно регистрировать в государственной инспекции по маломерным судам. В реальности соблюдение требований безопасности обязательно при использовании любого вида плавательных средств, в том числе спортинвентаря, к которому относится сап. Запрещено находиться на нем без спасательного жилета, выходить на акваторию водоема в темное время суток, при неблагоприятной погоде, в состоянии опьянения, двигаться по судовому ходу. На одноместной доске недопустимо кататься вдвоем, независимо от грузоподъемности!