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Мошенники обманывают россиян схемой с приложением для поиска заправок

МВД предупредило россиян о мошенническом приложении с картой АЗС.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники похищают деньги и личные данные россиян через поддельные приложения с расположением автозаправочных станций. Об этом сообщили в МВД России.

Приложение с якобы расположением АЗС можно найти через поисковые системы. По данным ведомства, после установки на смартфон оно загружает вредоносное программное обеспечение.

Затем аферисты получают удаленный доступ к устройству жертвы и крадут персональные данные, а также деньги. В МВД призвали россиян устанавливать приложения только из официальных магазинов.

Ранее KP.RU сообщал о распространяющихся обманных схемах на фоне ситуации с топливом. Мошенники пытаются нажиться на актуальной теме. Аферисты крадут Telegram-аккаунты жертв с помощью фейковых предложений топлива по записи.