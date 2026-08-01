Мошенники обманывают россиян схемой с приложением для поиска заправок

Мошенники похищают деньги и личные данные россиян через поддельные приложения с расположением автозаправочных станций. Об этом сообщили в МВД России.
Приложение с якобы расположением АЗС можно найти через поисковые системы. По данным ведомства, после установки на смартфон оно загружает вредоносное программное обеспечение.
Затем аферисты получают удаленный доступ к устройству жертвы и крадут персональные данные, а также деньги. В МВД призвали россиян устанавливать приложения только из официальных магазинов.
Ранее KP.RU сообщал о распространяющихся обманных схемах на фоне ситуации с топливом. Мошенники пытаются нажиться на актуальной теме. Аферисты крадут Telegram-аккаунты жертв с помощью фейковых предложений топлива по записи.