В Новосибирске показали, как выглядит самый старый дом в городе

Дом был построен в 1895 году — в те времена, когда город только начинал свое стремительное развитие после строительства Транссибирской магистрали. Несмотря на почтенный возраст, одноэтажное здание продолжает эксплуатироваться. Его общая площадь совсем невелика — всего 22,1 кв. метра.
На фотографии, сделанной в окружении современной городской застройки, дом выглядит как настоящий исторический артефакт. Яркие синие ставни и деревянный забор создают резкий контраст с безликими фасадами соседних многоэтажек, напоминая о том, каким Новосибирск был более 130 лет назад.
Сегодня этот дом представляет собой любопытный пример градостроительного соседства: крошечное историческое сооружение буквально «зажато» между многоэтажными жилыми комплексами. Информации о конструктивных особенностях здания, таких как тип фундамента или перекрытий, в официальных данных не сохранилось, что неудивительно для постройки такого возраста.