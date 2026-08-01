В Новосибирске показали, как выглядит самый старый дом в городе

Дом был построен в 1895 году — в те времена, когда город только начинал свое стремительное развитие после строительства Транссибирской магистрали. Несмотря на почтенный возраст, одноэтажное здание продолжает эксплуатироваться. Его общая площадь совсем невелика — всего 22,1 кв. метра.