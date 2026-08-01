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В Новосибирске показали, как выглядит самый старый дом в городе

В Новосибирске на фоне современных высоток сохранился «островок» истории — деревянный дом, возведенный еще в конце XIX века. Здание, расположенное по адресу ул. Максима Горького, 126А, является одним из самых старых жилых строений в мегаполисе.

Источник: Сиб.фм

Дом был построен в 1895 году — в те времена, когда город только начинал свое стремительное развитие после строительства Транссибирской магистрали. Несмотря на почтенный возраст, одноэтажное здание продолжает эксплуатироваться. Его общая площадь совсем невелика — всего 22,1 кв. метра.

На фотографии, сделанной в окружении современной городской застройки, дом выглядит как настоящий исторический артефакт. Яркие синие ставни и деревянный забор создают резкий контраст с безликими фасадами соседних многоэтажек, напоминая о том, каким Новосибирск был более 130 лет назад.

Сегодня этот дом представляет собой любопытный пример градостроительного соседства: крошечное историческое сооружение буквально «зажато» между многоэтажными жилыми комплексами. Информации о конструктивных особенностях здания, таких как тип фундамента или перекрытий, в официальных данных не сохранилось, что неудивительно для постройки такого возраста.