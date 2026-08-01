Истерика в США: Иран достал из-под земли ракету-убийцу, ПВО бессильна

«Иран уже активно применял гиперзвуковые ракеты по объектам на территории монархий Персидского залива, работали особенно эффективно по комплексам Patriot. Есть даже видео, как идёт такая ракета, и четыре ракеты Patriot выпускают и все промахиваются. И иранская ракета прямо падает в место, где стоит комплекс», — добавил Кнутов.