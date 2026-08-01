Истерика в США: Иран достал из-под земли ракету-убийцу, ПВО бессильна

Ракета пролетит более 1000 км.
Что же представляет собой ракета Haj Qasem сегодня? Твердотопливная баллистическая ракета средней дальности. Её длина — 11 метров, полная стартовая масса — около 7000 кг. Но главное — это её головная часть.
Интенсивно маневрирующая фугасно-проникающая боеголовка способна разгоняться до гиперзвуковой скорости — около 18 000 км/ч. Её масса оценивается в 450−500 кг. Дальность полёта, по разным данным, составляет не менее 1400 километров, а некоторые источники говорят о потенциале до 1800 км.
Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии для aif.ru отметил, что дальность таких ракет, как Haj Qasem, «не очень большая, порядка тысячи километров». Но, как поясняет аналитик, этот фактор полностью компенсируется уникальной траекторией полёта и высокой скоростью боевого блока.
ПВО бессильна.
Ключевая проблема для американских военных, по мнению Кнутова, заключается в невозможности перехвата этой ракеты.
«Но самое главное то, что перехват таких ракет крайне-крайне затруднён», — подчеркнул эксперт.
Кнутов объяснил, что вместо обычной баллистической дуги ракета выводится в ближний космос или поднимается на высоту около 80 километров и затем пикирует на цель. Это резко сокращает время, которое остаётся системам ПРО и ПВО для реакции.
Даже с использованием компьютеров и элементов искусственного интеллекта системе Patriot требуется определённое время на развёртывание и пуск, а иранская ракета приходит быстрее, чем успевают сработать алгоритмы.
«Иран уже активно применял гиперзвуковые ракеты по объектам на территории монархий Персидского залива, работали особенно эффективно по комплексам Patriot. Есть даже видео, как идёт такая ракета, и четыре ракеты Patriot выпускают и все промахиваются. И иранская ракета прямо падает в место, где стоит комплекс», — добавил Кнутов.
Подземный арсенал.
Кнутов обратил внимание на то, что Иран наладил подземное производство и модернизацию ракет различного вида.
«Появление новой ракеты говорит о том, что подземные предприятия у Ирана существуют, функционируют, развиваются, и производство даже новых типов ракет налажено. И это вот продемонстрировал этот удар», — заявил эксперт.
Иран не просто производит — он постоянно совершенствует своё оружие. Специалисты КСИР непрерывно дорабатывают боевую часть и систему наведения Haj Qasem, добиваясь максимальной эффективности в условиях современной войны. Модернизации подвергаются не только гиперзвуковые, но и обычные баллистические ракеты — меняется траектория, появляется возможность двигаться к цели по синусоиде, что делает перехват практически невозможным.
«Это говорит о том, что ракетная промышленность Ирана существует, развивается и развивается успешно», — резюмирует Кнутов.
Вашингтон в тупике.
Соединённые Штаты, считает Кнутов, находятся в большом затруднении. Пентагон оказался перед фактом: оружие, против которого у них нет надёжной защиты, уже применяется на поле боя.
Единственное, чем США грозят в ответ — это ковровые бомбардировки по иранской инфраструктуре: электростанции, мосты, транспортные коммуникации.
«Ну, в общем-то, это больше удар по мирному населению, а не по военно-промышленному комплексу Ирана», — резюмировал Кнутов.