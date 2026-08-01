1 августа: рост зарплат и бензин без проблем

Позади две трети лета, среднестатистическая зарплата в Нижегородской области выше средней по ПФО, а в цифрах — более 88 тысяч в месяц. Ситуация с бензином, кажется, исправляется. Нижегородские власти решили не отключать городские фонтаны в День ВДВ. О главных событиях дня расскажет nn.aif.ru.
Выше, чем у соседей: Росстат назвал среднюю зарплату в Нижегородской области в 2026 году.
Официальная статистика утверждает: по итогам мая 2026 года средняя номинальная начисленная зарплата в Нижегородской области опять выросла — за год — более чем на 8000 рублей. Она достигла 88 164 рублей в месяц. Это хороший показатель для регионов Приволжского федерального округа — средняя оплата труда по ПФО, по Росстату, — 86 554 рубля.
А вот до среднероссийской зарплаты регион пока недотянул — там планка в 110 216 рублей. Тут уместно вспомнить шутку о средней температуре по больнице, которую вычисляли с учётом морга и реанимации.
Ощущает ли себя средний нижегородец зарабатывающим более 88 000 рублей в месяц — другой вопрос.
14 пистолетов и машина: очереди за бензином пропали в Нижегородской области.
Залить бак до полного нижегородским водителям явно стало проще. Лимиты на отпуск топлива в один автомобиль там, где таковые ввели владельцы заправок, пока никто не отменял. Но многочасовые очереди на АЗС перестали быть предметом обсуждения в Сети и просто пропадают с карт.
"Приехала на заправку — там свободны все 14 пистолетов и бензин есть, — делится нижегородка. — Так что жизнь налаживается.
Цена налаженной жизни такова: по данным портала russiabase, литр АИ‑92 на автозаправках города обходится примерно в 72,06 рубля, литр АИ‑95 — в 76,67 рубля. Дороже всего пока АИ‑98 — 177 рублей за литр. А вот АИ‑100 31 июля стоил, в среднем, 97,65 рубля за литр.
И пробки в направлении знакового Борского моста вечером в пятницу, 31 июля, появились, как будто и не пропадали: затруднено было движение по улицам Акмолинская, Сергея Акимова, Пролетарская…
Перекрытия движения в Нижнем Новгороде 1−2 августа 2026 года.
Если вам нужно прокатиться на трамвае № 2 (городское кольцо), учтите, что в первые выходные августа он идёт по изменённой схеме, кольца как раз не замыкая.
1 августа из-за ремонта на Большой Печёрской двойку вообще планировали убрать в маршрута, но решили всё же сохранить движение по схеме Чёрный пруд — улица Октябрьская — улица Ильинская — улица Кулибина. На другую часть кольца трамваи не заедут.
А 2 августа схема движения поменяется с 10:00 до 14:00, потому что по Ильинке в память об Илии пророке пойдёт крестный ход. В эти часы трамваи будут курсировать лишь от Чёрного пруда по улицам Пискунова, Большой Печёрской, Белинского и Кулибина. После 14:00 они вернутся на круги своя.
В Ильин день свой праздник также отметят десантники. Вопреки традициям, нижегородские власти решили не отключать в День ВДВ муниципальные фонтаны — все 25 должны функционировать исправно.
Среднестатистический август: погода в Нижегородской области в 2026 году.
Третий месяц лета, когда надо бы успеть всё, что не удалось в первые два, обещает тоже быть среднестатистическим. Как сообщило Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в последней трети лета температура воздуха в среднем составит +16…+18 градусов, а это норма. Осадков ожидают 55−70 мм в месяц, и это тоже не аномалия.
Значит, лето продолжается.