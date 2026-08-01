1 августа: рост зарплат и бензин без проблем

А 2 августа схема движения поменяется с 10:00 до 14:00, потому что по Ильинке в память об Илии пророке пойдёт крестный ход. В эти часы трамваи будут курсировать лишь от Чёрного пруда по улицам Пискунова, Большой Печёрской, Белинского и Кулибина. После 14:00 они вернутся на круги своя.