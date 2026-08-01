«Оборудованы всеми доступными средствами»: как Wildberries защищает склады от беспилотников ВСУ

Основательница Wildberries Татьяна Ким рассказала о мерах защиты складов компании от налетов украинских беспилотников. Объекты оборудованы всеми средствами. Меры защиты регулярно модернизируются. Благодаря этому удается отражать большинство атак на склады. Такими сведениями Татьяна Ким поделилась с журналистами 31 июля.
Основательница Wildberries пояснила, что ВСУ усиливают атаки на склады. При этом линия их обороны каждый день укрепляется. Компания использует для этого и инженерные решения, уточнила предприниматель.
«Наши склады оборудованы всеми доступными средствами защиты… Мы каждый день модернизируем системы защиты. Тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение», — сообщила Татьяна Ким.
Она отметила, что с 2024 года WB перестроил работу по противопожарной безопасности складов. Так, были организованы свои противопожарные бригады, внедрены современные системы пожаротушения, налажено производство собственных комплектующих. Безопасность на складах обеспечивают порядка двух тысяч человек, заверила основатель компании.
«Надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, несут поражающие элементы, чтобы как можно больше людей пострадало», — заметила Татьяна Ким.
Она также ответила на обвинения в адрес маркетплейса о якобы продаже товаров военного назначения. Предприниматель подчеркнула, что никакой логики и рациональности в действиях киевского режима нет. ВСУ ударами по складам бьют по гражданским объектам. Маркетплейс не продает товары военного назначения, заявила Татьяна Ким. Она призвала сомневающихся открыть Амазон или Алибаба и посмотреть, есть ли у Wildberries то, чего нет у них.
Между тем утром 31 июля украинские беспилотники совершили налет на Волгоград. Удар пришелся и по складу Wildberries. Из-за атаки на объекте компании возникло возгорание. Огонь оперативно потушили. Обошлось без пострадавших. Маркетплейсу пришлось внести коррективы в работу склада и служб доставки.