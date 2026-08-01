«Оборудованы всеми доступными средствами»: как Wildberries защищает склады от беспилотников ВСУ

Она также ответила на обвинения в адрес маркетплейса о якобы продаже товаров военного назначения. Предприниматель подчеркнула, что никакой логики и рациональности в действиях киевского режима нет. ВСУ ударами по складам бьют по гражданским объектам. Маркетплейс не продает товары военного назначения, заявила Татьяна Ким. Она призвала сомневающихся открыть Амазон или Алибаба и посмотреть, есть ли у Wildberries то, чего нет у них.