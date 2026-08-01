В ВОЗ рассказали, как защититься от комаров

«Несколько разумных мер предосторожности помогут защититься от комаров: выливайте воду из емкостей со стоячей водой в доме и рядом с ним, где плодятся комары, используйте средства от насекомых, носите одежду с длинными рукавами и защищающую ноги и установите сетки на окна», — заявили агентству.