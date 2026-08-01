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Судно атаковано у берегов Омана, повреждено машинное отделение

Неизвестный снаряд ударил по судну к северо-востоку от Омана.

Источник: Комсомольская правда

Судно подверглось атаке неизвестным снарядом в районе к северо-востоку от Омана, повреждено машинное отделение. Об этом заявило Управление морских торговых операций Великобритании.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в одиннадцати морских милях к северо-востоку от [поселения] Лимах Омана. В него попал неизвестный снаряд, который повредил машинное отделение», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, информации о погибших и пострадавших нет. Также не сообщается о возможном ущербе окружающей среде. Местные власти начали расследование произошедшего.

Ранее KP.RU писал, что военные Ирана атаковали два танкера, которые попытались пройти через Ормузский пролив. Суда выбрали несогласованный маршрут и проигнорировали предупреждения. Их проход с воздуха прикрывала армия США.

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