Усман Нурмагомедов нокаутировал Колгана и защитил титул чемпиона PFL

Нурмагомедов полностью контролировал ход поединка и добился победы техническим нокаутом уже в первом раунде. Этот успех позволил ему сохранить титул чемпиона PFL в категории до 70 килограммов.
Теперь в активе 28-летнего Усмана Нурмагомедова 22 победы в профессиональной карьере по правилам смешанных единоборств. Шестнадцать боёв он завершил досрочно. Поражений у россиянина по-прежнему нет, ещё один поединок признали несостоявшимся.
Для 30-летнего Арчи Колгана это поражение стало первым в карьере. До встречи с Нурмагомедовым американец одержал 15 побед, причём 14 из них завершил досрочно.
После боя Нурмагомедов подтвердил, что этот поединок стал последним по действующему контракту с PFL. На фоне этого всё активнее обсуждается возможный переход россиянина в UFC, где он может получить шанс побороться за чемпионский титул.
В начале июля Россия возглавила рейтинг сильнейших стран мира в смешанных единоборствах по версии ESPN. Лидерство перешло к российской команде после того, как американские бойцы уступили первое место. При составлении рейтинга эксперты учитывали количество действующих чемпионов UFC и PFL, а также позиции спортсменов в различных весовых категориях.
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