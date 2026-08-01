В сентябре жители Красноярского края смогут поучаствовать в викторине на знание истории и культуры

В Красноярском крае в сентябре пройдет очередная викторина на знание истории и культуры региона. Об этом на пресс-конференции рассказала председатель Совета красноярского регионального отделения «Ассоциации юристов России» Светлана Зылевич.
Викторина проводится в дни голосования — 17, 18 и 19 сентября — на избирательных участках Красноярского края. Каждый желающий сможет взять один бланк. Раздавать их будут волонтеры акции. Также помощь в распространении бланков окажут главы территорий и крупные предприятия.
Всего викторине будет 5 вопросов. Заполнить бланк можно прямо на участке или дома. При этом можно пользоваться любыми материалами.
«Это не экзамен, главное — привлечь внимание жителей региона к истории и культуре Красноярского края, его традициям и известным людям», — отметила Светлана Зылевич.
Бланк викторины имеет две части. Одна остается у участника, а вторую забирают волонтеры викторины. В этом году участников просят оставлять на бланке свой телефон. Это необходимо для связи в случае выигрыша. Во время прошлой викторины, которая проводилась в 2024 году, житель Норильска выиграл квартиру, но не смог получить ее, так как у организаторов не было его контактов.
Победителей определят в три этапа — 19, 20 и 22 сентября в прямом утреннем эфире телеканала «Енисей». В розыгрыше участвуют все бланки, взятые в течение трёх дней голосования. Всего планируется разыграть:
3 квартиры; 6 автомобилей; 90 смартфонов; 90 беспроводных наушников; 90 умных колонок; 90 умных часов.
Проверить, выиграл ли билет, участники викторины смогут на сайте викторина2026.рф. Там же будут опубликованы положения, форма бланка и список победителей после подведения итогов.