В сентябре жители Красноярского края смогут поучаствовать в викторине на знание истории и культуры

Бланк викторины имеет две части. Одна остается у участника, а вторую забирают волонтеры викторины. В этом году участников просят оставлять на бланке свой телефон. Это необходимо для связи в случае выигрыша. Во время прошлой викторины, которая проводилась в 2024 году, житель Норильска выиграл квартиру, но не смог получить ее, так как у организаторов не было его контактов.