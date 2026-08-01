В Хабаровске стали известны результаты вскрытия погибшего при задержании

Следственное управление СК России по Хабаровскому краю и ЕАО сообщило предварительные результаты проверки по факту смерти мужчины после задержания сотрудниками Росгвардии.
По информации ведомства, в ходе судебно-медицинского вскрытия эксперт не обнаружил телесных повреждений, которые могли бы причинить вред здоровью и привести к смерти задержанного. В Следственном комитете отметили, что причина смерти не носит криминального характера.
Как ранее сообщала прокуратура Хабаровского края, вечером 31 июля сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов, связанный с нарушением общественного порядка. По предварительным данным, мужчина оказал активное сопротивление при задержании, после чего сотрудники Росгвардии применили физическую силу и специальные средства.
После задержания мужчина скончался на месте.
В прокуратуре сообщили, что продолжают контролировать ход доследственной проверки, в рамках которой будет дана оценка правомерности действий сотрудников Росгвардии и законности принимаемых процессуальных решений.