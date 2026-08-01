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Капитальный ремонт улицы Лазо в поселке Михайловка завершится в ноябре

На ремонт улицы из областного и местного бюджетов направлено 13,1 млн рублей.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

В поселке Михайловка Черемховского района полным ходом идет капитальный ремонт улицы Лазо. Участок протяженностью 900 метров от улицы Победы до улицы Пушкина переводят из грунтового покрытия в асфальтобетонное. На ремонт из областного и местного бюджетов направлено 13,1 миллионов рублей. Работы ведутся в рамках программы «Транспортный каркас Иркутской области». Губернатор региона Игорь Кобзев проконтролировал ход ремонта и дал поручения подрядчику.

— Поручил руководству подрядной организации и главе поселения раз в две недели выезжать на место работ, чтобы вместе с жителями контролировать ход работ. Также необходимо проработать вопрос устройства кювета вдоль дороги, который позволит отводить с нее дождевые и талые воды. Завершить капитальный ремонт планируется в ноябре, — рассказал Игорь Кобзев.

Также губернатор пообщался с местными жителями и поручил проработать возможность ремонта соседней дороги по улице Кирова. В Михайловке дорожное благоустройство идет системно: с 2023 года в нормативное состояние здесь привели уже шесть участков общей протяженностью около семи километров.