Капитальный ремонт улицы Лазо в поселке Михайловка завершится в ноябре

В поселке Михайловка Черемховского района полным ходом идет капитальный ремонт улицы Лазо. Участок протяженностью 900 метров от улицы Победы до улицы Пушкина переводят из грунтового покрытия в асфальтобетонное. На ремонт из областного и местного бюджетов направлено 13,1 миллионов рублей. Работы ведутся в рамках программы «Транспортный каркас Иркутской области». Губернатор региона Игорь Кобзев проконтролировал ход ремонта и дал поручения подрядчику.
— Поручил руководству подрядной организации и главе поселения раз в две недели выезжать на место работ, чтобы вместе с жителями контролировать ход работ. Также необходимо проработать вопрос устройства кювета вдоль дороги, который позволит отводить с нее дождевые и талые воды. Завершить капитальный ремонт планируется в ноябре, — рассказал Игорь Кобзев.
Также губернатор пообщался с местными жителями и поручил проработать возможность ремонта соседней дороги по улице Кирова. В Михайловке дорожное благоустройство идет системно: с 2023 года в нормативное состояние здесь привели уже шесть участков общей протяженностью около семи километров.