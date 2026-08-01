Капитальный ремонт улицы Лазо в поселке Михайловка завершится в ноябре

— Поручил руководству подрядной организации и главе поселения раз в две недели выезжать на место работ, чтобы вместе с жителями контролировать ход работ. Также необходимо проработать вопрос устройства кювета вдоль дороги, который позволит отводить с нее дождевые и талые воды. Завершить капитальный ремонт планируется в ноябре, — рассказал Игорь Кобзев.