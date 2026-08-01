В ГД рассказали, как оформить электронную медицинскую карту

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Электронная медицинская карта представляет собой цифровой набор сведений о лечении пациента: он вправе получить выписку, копии записей врачей, результаты анализов, протоколы исследований, эпикризы и заключения по запросу, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).
«В электронной карте могут храниться записи врачей, диагнозы, назначения, результаты анализов и обследований, сведения о прививках, госпитализациях, операциях, выписках и рецептах. Такая форма снижает риск потери записей, ускоряет передачу данных между медицинскими организациями и позволяет получать сведения дистанционно», — указал он. Отдельно оформлять электронную карту обычно не требуется: ее создает медицинская организация при обращении пациента, сообщил депутат. «Для учета нужны паспортные данные, СНИЛС и сведения о полисе ОМС. Федеральный порядок действует по всей России, однако состав записей зависит от региона, клиники и подключения ее информационной системы», — пояснил он.
Посмотреть сведения можно в личном кабинете: нужно открыть раздел здоровья, выбрать медицинскую карту и запросить сведения, рассказал Говырин. «Для ребенка родитель сначала добавляет его данные в профиль и подтверждает родство. После этого записи появляются в детской карточке. Пациент вправе получить выписку, копии записей врачей, результаты анализов, протоколы исследований, эпикризы и заключения. Запрос подают в медицинскую организацию лично, почтой или в электронной форме, если такой способ предусмотрен. Срок выдачи не должен превышать 30 дней», — отметил депутат.
Отсутствие сведений может быть связано с бумажным ведением карты, задержкой передачи, ошибкой в СНИЛС, полисе, фамилии или дате рождения, отсутствием подключения клиники либо тем, что старые записи еще не оцифрованы, перечислили парламентарий. «При ошибке нужно обратиться в клинику, запросить копию исходной записи и потребовать исправления. Если указаны приемы или услуги, которых не было, следует сохранить файл и снимки экрана, направить заявление главному врачу, обратиться в страховую компанию, территориальный фонд ОМС и Росздравнадзор», — посоветовал он. Частные клиники обязаны вести медицинские записи и выдавать пациенту копии и выписки: появление сведений в государственном сервисе зависит от подключения клиники к системе обмена данными, добавил Говырин.