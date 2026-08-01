В ГД рассказали, как оформить электронную медицинскую карту

Отсутствие сведений может быть связано с бумажным ведением карты, задержкой передачи, ошибкой в СНИЛС, полисе, фамилии или дате рождения, отсутствием подключения клиники либо тем, что старые записи еще не оцифрованы, перечислили парламентарий. «При ошибке нужно обратиться в клинику, запросить копию исходной записи и потребовать исправления. Если указаны приемы или услуги, которых не было, следует сохранить файл и снимки экрана, направить заявление главному врачу, обратиться в страховую компанию, территориальный фонд ОМС и Росздравнадзор», — посоветовал он. Частные клиники обязаны вести медицинские записи и выдавать пациенту копии и выписки: появление сведений в государственном сервисе зависит от подключения клиники к системе обмена данными, добавил Говырин.