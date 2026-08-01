«Идея неудачная»: рядом с пляжем на Патрокле во Владивостоке не собираются строить высотки

Рядом с пляжем на Патрокле во Владивостоке, где продолжается благоустройство, не планируют строить многоэтажные здания. Об этом корр. ИА PrimaMedia рассказали соавторы проекта после того, как жители микрорайона обнаружили старые эскизы с высоткой.
Частью одной из вариантов концепций, которую ещё в июне показывал глава DNS, инициатор проекта благоустройства Дмитрий Алексеев главе Владивостока Константину Шестакову, стало 20-этажное здание между озером и пляжем.
Сегодня, 1 августа, когда жители обратили внимание на эскиз, иллюстрации вызвали бурные обсуждения и вопросы о противоречиях. По информации тг-канала Patrokl.info (18+), именно авторы этого проекта осенью 2022 года призывали жителей проголосовать за изменения в генплане, которые бы запретили здесь высотные стройки. Горожане откликнулись — участие в общественных слушаниях было действительно массовым, и летом 2023 была утверждена пляжная зона Р3 на все земельные участки у озера и двух бухт. Соответственно, с того времени строить высотки там запрещено. Но на проекте они всё же оказались.
Соавтор проекта благоустройства пляжа объяснила: нужно было проработать разные идеи и отбросить ненужные. Так и произошло — сейчас планируется возводить только малоэтажные здания.
«При работе над концепцией мы стараемся отрабатывать все идеи, какими бы нестандартными они ни казались. В любом случае, сейчас рассматривается только малоэтажное строительство — 1−2 этажа. Идея с высотным строительством была отброшена почти сразу как неудачная для данной территории», — рассказали корр. ИА PrimaMedia.
Соавтор проекта также подтвердила, что в этой зоне действуют ограничения по этажности.
Отметим, что в более ранних концепциях благоустройства пляжа были представлены невысокие здания с различным коммерческим наполнением. Видимо, такая идея и получит реализацию.
Напомним, что на пляже сейчас строят многоуровневую платную парковку. Планы на «самый крутой пляж России» у Дмитрия Алексеева амбициозные — работы там будут продолжаться, по его подсчётам, «лет 5».
В эти планы входит, например, купальня. Компания «Глобал», учредителем которой выступают «ДНС групп» и АНО «Открывая море Владивостоку», построит комплекс с сауной и русской баней, услугами которой одновременно смогут воспользоваться до 300 человек. Начало работы комплекса намечено на четвертый квартал 2027 года.