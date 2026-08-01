«Идея неудачная»: рядом с пляжем на Патрокле во Владивостоке не собираются строить высотки

Сегодня, 1 августа, когда жители обратили внимание на эскиз, иллюстрации вызвали бурные обсуждения и вопросы о противоречиях. По информации тг-канала Patrokl.info (18+), именно авторы этого проекта осенью 2022 года призывали жителей проголосовать за изменения в генплане, которые бы запретили здесь высотные стройки. Горожане откликнулись — участие в общественных слушаниях было действительно массовым, и летом 2023 была утверждена пляжная зона Р3 на все земельные участки у озера и двух бухт. Соответственно, с того времени строить высотки там запрещено. Но на проекте они всё же оказались.