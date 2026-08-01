За сутки в Хабаровском крае утонули 27-летняя женщина и 74-летний мужчина

Два человека погибли на водоемах Хабаровского края за минувшие сутки. Обе трагедии произошли во время купания в необорудованных местах, сообщает МАХ канл МЧС Хабаровского края.
В районе имени Лазо спасатели поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю выезжали на озеро Хака, где пропала 27-летняя женщина. Водолазы обследовали акваторию и обнаружили тело погибшей примерно в 12 метрах от берега на глубине около семи метров. После извлечения его передали сотрудникам правоохранительных органов.
Еще один несчастный случай произошел в поселке Эльбан Амурского района. Во время купания в искусственном водоеме-карьере утонул 74-летний мужчина. Его тело обнаружили очевидцы и передали полиции.
В МЧС напоминают, что в Хабаровском крае сейчас нет официально открытых для купания пляжей. Дно необорудованных водоемов не обследовано, под водой могут находиться опасные предметы, резкие перепады глубины, сильное течение и водовороты. Кроме того, на таких местах не дежурят спасатели.
Жителей просят не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не заходить в воду в одиночку и внимательно следить за детьми. В случае происшествия необходимо немедленно звонить по телефону 112.