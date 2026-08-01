Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки в Хабаровском крае утонули 27-летняя женщина и 74-летний мужчина

Женщина погибла на озере Хака в районе имени Лазо, мужчина — в карьере поселка Эльбан.

Два человека погибли на водоемах Хабаровского края за минувшие сутки. Обе трагедии произошли во время купания в необорудованных местах, сообщает МАХ канл МЧС Хабаровского края.

В районе имени Лазо спасатели поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю выезжали на озеро Хака, где пропала 27-летняя женщина. Водолазы обследовали акваторию и обнаружили тело погибшей примерно в 12 метрах от берега на глубине около семи метров. После извлечения его передали сотрудникам правоохранительных органов.

Еще один несчастный случай произошел в поселке Эльбан Амурского района. Во время купания в искусственном водоеме-карьере утонул 74-летний мужчина. Его тело обнаружили очевидцы и передали полиции.

В МЧС напоминают, что в Хабаровском крае сейчас нет официально открытых для купания пляжей. Дно необорудованных водоемов не обследовано, под водой могут находиться опасные предметы, резкие перепады глубины, сильное течение и водовороты. Кроме того, на таких местах не дежурят спасатели.

Жителей просят не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не заходить в воду в одиночку и внимательно следить за детьми. В случае происшествия необходимо немедленно звонить по телефону 112.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше