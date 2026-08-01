Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный суд разрешил новосибирцам не возить полис ОСАГО с собой

Верховный суд РФ постановил, что инспекторы ГИБДД будут самостоятельно проверять наличие страховки в электронном виде.

Источник: Комсомольская правда

Выжное постановление вынес Верховный суд РФ: согласно ему, инспекторы ГИБДД обязаны самостоятельно проверять наличие ОСАГО у водителя по базам данных. А сам документ автомобилисту возить постоянно не нужно.

Почему Верховный суд принял такое решение? Туда обратился водитель из Свердловской области Михаил Лопатин. В октябре 2024 года его остановили инспекторы и оштрафовали на 500 рублей за отсутствие бумажного полиса ОСАГО. Но у мужчины в тот момент была оформлена электронная страховка, и он решил оспорить штраф.

В итоге дело дошло до Верховного суда. Поскольку часть 2 статьи 12.3 КоАП РФ применяется только тогда, когда у водителя есть лишь бумажный полис, а электронного нет, то суд встал на сторону автомобилиста. А это значит, что теперь, если у водителя есть электроннная версия полиса, то бумажную копию возить постоянно с собой не нужно.