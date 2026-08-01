Верховный суд разрешил новосибирцам не возить полис ОСАГО с собой

В итоге дело дошло до Верховного суда. Поскольку часть 2 статьи 12.3 КоАП РФ применяется только тогда, когда у водителя есть лишь бумажный полис, а электронного нет, то суд встал на сторону автомобилиста. А это значит, что теперь, если у водителя есть электроннная версия полиса, то бумажную копию возить постоянно с собой не нужно.