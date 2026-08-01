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Гидрометцентр дал температурный прогноз на август в регионах России

Синоптики спрогнозировали потепление в ряде российских регионов.

Источник: Комсомольская правда

В августе температура воздуха в большинстве регионов европейской части России ожидается в пределах средних многолетних значений. Об этом ТАСС сообщила сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

Синоптик добавила, что немного теплее нормы будет в Республике Коми, Пермском крае, на юге Южного федерального округа и в Северо-Кавказском федеральном округе — примерно на один градус выше обычных показателей.

Макарова уточнила, что на азиатской территории превышение температурной нормы прогнозируется в Уральском федеральном округе, большей части Сибири, на юге Амурской области, в Хабаровском крае и Приморье.

Ранее KP.RU сообщал, что в эти выходные в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары. По прогнозам синоптиков, днем 1 августа воздух прогреется до плюс 30 градусов, а 2 августа — до плюс 31 градуса.