Прокуратура помогла жительнице Иркутской области вернуть деньги за лекарства

В Братском районе прокуратура встала на защиту прав местной жительницы с инвалидностью. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, женщина обратилась в надзорное ведомство с обращением: положенные ей по закону лекарства она так и не получила. Пришлось покупать их самостоятельно.