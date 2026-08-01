Прокуратура помогла жительнице Иркутской области вернуть деньги за лекарства

В Братском районе прокуратура встала на защиту прав местной жительницы с инвалидностью. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, женщина обратилась в надзорное ведомство с обращением: положенные ей по закону лекарства она так и не получила. Пришлось покупать их самостоятельно.
— Установлено, что в 2025—2026 годах заявительница, имеющая инвалидность, осталась без препарата, входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Чтобы защитить ее права, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании средств, затраченных на приобретение лекарства в размере свыше 15 тысяч рублей, — говорится в сообщения.
Требования прокурора были удовлетворены. После вступления судебного акта в законную силу его исполнение проконтролирует надзорное ведомство.