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Прокуратура помогла жительнице Иркутской области вернуть деньги за лекарства

Женщине вернут свыше 15 тысяч за самостоятельно купленные лекарства.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братском районе прокуратура встала на защиту прав местной жительницы с инвалидностью. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, женщина обратилась в надзорное ведомство с обращением: положенные ей по закону лекарства она так и не получила. Пришлось покупать их самостоятельно.

— Установлено, что в 2025—2026 годах заявительница, имеющая инвалидность, осталась без препарата, входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Чтобы защитить ее права, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании средств, затраченных на приобретение лекарства в размере свыше 15 тысяч рублей, — говорится в сообщения.

Требования прокурора были удовлетворены. После вступления судебного акта в законную силу его исполнение проконтролирует надзорное ведомство.