На фестивалях августа пройдет карнавал на сапах и танцы на Уводи

Национальный туристический портал Путешествуем.РФ предлагает обширную программу отдыха на последний месяц лета. Расскажем о некоторых маршрутах.
Интересно будет всем.
15−16 августа в городе Волжский (Волгоградская область) на территории городского арт-парка состоится мультиформатный Фестиваль музыки, спорта и самовыражения «Ультра100».
Это праздник для тех, кто любит спорт, музыку и придерживается здорового образа жизни. Здесь каждый найдет что-то по душе, будь то участие в спортивных соревнованиях или релакс в праздничной атмосфере.
Городской арт-парк «Ультра100» — уникальное место, где каждый уголок представляет галерею под открытым небом: скульптуры, инсталляции и интерактивные элементы привлекают внимание отдыхающих.
В обширной программе фестиваля — марафоны с различными уровнями сложности, соревнования по северной ходьбе, конному туризму и водным видам спорта. Участниками могут стать как профессионалы, так и любители всех возрастов.
Культурно-развлекательная программа тоже обширная: музыкальные концерты, мастер-классы, есть тематические зоны для отдыха и общения.
Карнавал на Каменке.
15 августа Суздаль превратится в декорацию для масштабного шоу. На реке Каменка развернется пятый костюмированный SUP-фестиваль. Это яркое событие для любителей сапбординга уже стало визитной карточкой города.
Кстати, SUP — это аббревиатура «Stand Up Paddle», то есть «гребля стоя». Речной маршрут протяженностью около шести километров проходит через центр Суздаля. И это, пожалуй, одна из самых сильных сторон фестиваля. Участники видят город с воды — ракурс, который доступен не каждому туристу, посетившему Суздаль. Купола храмов, линии берегов, отражения в воде — все создает ощущение, будто ты внутри живой декорации.
Здесь нет соревнований на время — только полет фантазии. Реку заполнят сотни людей в образах пиратов, супергероев и сказочных персонажей. Фестиваль превращает обычную «греблю стоя» в настоящий карнавал на воде. Гости фестиваля поучаствуют в конкурсах на лучший костюм и активное участие, победителей ждут ценные призы.
Маршрут проходит через центр города. Участники увидят Суздаль с воды. Это очень живописный ракурс. Путь лежит мимо древних стен и куполов старинных храмов.
Быть зрителем на таком празднике не менее интересно, чем участником. Совсем не обязательно вставать на сап или готовить сложный костюм. Достаточно просто прийти на берег, чтобы погрузиться в атмосферу общего веселья. Это отличный способ провести день на свежем воздухе и почувствовать себя частью большого праздника.
В День города.
8 августа в городе Иваново, в традиционный День города, пройдет яркий фестиваль «Уводь-фест». Это событие объединяет различные увлечения и интересы современных людей.
В программе — театрально-цирковые представления, музыкальные спектакли, ярмарка ремесленников и художников, мастер-классы, увлекательные игры для всей семьи, экскурсии, уличные танцы.
Самые яркие события пройдут на обновленной набережной реки Уводь. Здесь предусмотрены места для занятий йогой, танцами, для соревнований по волейболу и футболу.
Завершится «Уводь-фест» фестивалем фейерверков.
Справка «РГ».
Национальный туристический портал Путешествуем.РФ развивается в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», в который входят пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда», «Морские курорты», «Туристическая привлекательность страны», «Кадры» и «Промышленное обеспечение туризма».
Одно из ключевых мероприятий нацпроекта — льготное кредитование строительства крупных гостиниц от 120 номеров и горнолыжных курортов, аквапарков, круглогодичных парков развлечений.