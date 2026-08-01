На фестивалях августа пройдет карнавал на сапах и танцы на Уводи

Быть зрителем на таком празднике не менее интересно, чем участником. Совсем не обязательно вставать на сап или готовить сложный костюм. Достаточно просто прийти на берег, чтобы погрузиться в атмосферу общего веселья. Это отличный способ провести день на свежем воздухе и почувствовать себя частью большого праздника.