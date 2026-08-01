Для командира и сослуживцев. Поздравления с Днём ВДВ 2 августа 2026

2 августа 2026 года в России отмечается День Воздушно-десантных войск (ВДВ) — профессиональный праздник военнослужащих, ветеранов и гражданского персонала Воздушно-десантных войск. В этот день поздравляют всех, кто служил и продолжает служить в ВДВ, выражая благодарность десантникам за мужество, стойкость, высокий профессионализм и преданность воинскому долгу. Сайт perm.aif.ru подготовил официальные (и не только) поздравления с Днём ВДВ — для командира и от командира, для сослуживцев — рядовых, сержантов, прапорщиков, а также для самых близких — сына, мужа и отца. Подробнее — в материале.
Официальное поздравление с Днём ВДВ 2026 для командира.
Товарищ командир! Примите самые искренние и тёплые поздравления с Днём Воздушно-десантных войск! Этот праздник объединяет тех, кто на деле доказал верность девизу «Никто, кроме нас», кто прошёл суровую школу десантной подготовки и с честью выполнял боевые и учебные задачи в любой точке мира.
Ваш многолетний командирский опыт, требовательность к себе и подчинённым, забота о личном составе и глубокое понимание специфики службы в ВДВ снискали заслуженное уважение всего коллектива. Под вашим руководством части и подразделения демонстрируют высокую боевую выучку, слаженность и готовность выполнить любой приказ.
От всего личного состава желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, дальнейших успехов в командирской деятельности и надёжных боевых товарищей рядом. Пусть голубые береты и тельняшки всегда будут символом чести, доблести и несокрушимого братства! С праздником, товарищ командир!
***
Товарищ командир! Поздравляем Вас с Днём Воздушно-десантных войск! Ваш опыт, требовательность и забота о личном составе служат примером для всех десантников. Желаем крепкого здоровья, успехов в командирской службе и верных боевых товарищей рядом. Никто, кроме нас!
***
Товарищ командир, с Днём ВДВ! Крепкого здоровья, боевого духа и успехов в службе. Никто, кроме нас!
Официальное поздравление с Днём ВДВ 2026 от командира.
Дорогие товарищи десантники, ветераны Воздушно-десантных войск! Сердечно поздравляю вас с нашим общим праздником — Днём Воздушно-десантных войск!
Более девяти десятилетий ВДВ по праву считаются элитой Вооружённых Сил, гвардией, готовой первой встать на защиту Родины. За эти годы десантники не раз доказывали, что для них не существует невыполнимых задач, а девиз «Никто, кроме нас» — это не просто слова, а образ жизни, воинская честь и личная ответственность каждого.
Я горжусь тем, что служу и командую людьми, для которых дисциплина, мужество, взаимовыручка и верность присяге — не пустой звук. Ваша самоотверженность, высочайший профессионализм и готовность в любую минуту выполнить приказ — надёжная опора и залог безопасности нашей страны.
Желаю каждому из вас крепкого здоровья, стойкости духа и благополучия в семьях. Пусть удача сопутствует вам на земле и в небе. С праздником, десантники!
***
Дорогие товарищи! Поздравляю весь личный состав с Днём Воздушно-десантных войск! Горжусь тем, что рядом со мной служат люди чести и мужества, для которых воинский долг превыше всего. Желаю крепкого здоровья, стойкости и удачи в службе, благополучия близким.
***
Товарищи десантники! Поздравляю с Днём ВДВ! Здоровья, стойкости и удачи в службе. Никто, кроме нас!
Официальное поздравление с Днём ВДВ 2026 для сослуживцев — рядовых, сержантов, прапорщиков и других.
Дорогие товарищи! От всей души поздравляю вас с праздником, который объединяет самых стойких, мужественных и преданных Родине людей — Днём Воздушно-десантных войск!
Быть десантником — значит каждый день доказывать право носить голубой берет и тельняшку с бело-синими полосками. Это огромный труд, воля к победе, взаимовыручка и настоящее братство, проверенное прыжками, учениями и совместной службой.
Спасибо каждому из вас за верность присяге, надёжное плечо товарища и веру в наше общее дело. Именно на таких людях, как вы, держится боеспособность и слава Воздушно-десантных войск.
Желаю крепкого здоровья, семейного счастья, успешных прыжков и мягких приземлений, чтобы небо было чистым, а земля — надёжной. С праздником, друзья! Никто, кроме нас!
***
Дорогие сослуживцы! Поздравляю с Днём ВДВ! Спасибо за верность присяге, надёжное плечо и настоящее братство. Желаю крепкого здоровья и мягких приземлений. Гордимся тем, что служим вместе с вами. Никто, кроме нас!
***
С Днём ВДВ, братья! Здоровья, удачи и мягких приземлений. Никто, кроме нас!
Официальное поздравление с Днём ВДВ 2026 для родственников — сына, отца или мужа.
Дорогой ! Поздравляю тебя с Днём Воздушно-десантных войск — праздником сильных духом, мужественных и невероятно стойких людей! Я невероятно горжусь тобой и тем, что ты носишь голубой берет — символ чести, отваги и настоящего братства.
Знаю, как непросто даётся десантная служба: рассветы на плацу, тяжёлые тренировки, прыжки, требующие смелости и хладнокровия. Но именно это делает тебя тем, кем ты являешься, — сильным, надёжным и мужественным человеком, на которого всегда можно положиться.
Пусть небо над тобой всегда будет чистым, приземления — мягкими, а рядом всегда будут верные друзья и товарищи. Желаю крепкого здоровья, удачи во всём и скорейшего возвращения домой, к тем, кто тебя любит и ждёт. С праздником, родной! Мы тобой гордимся.
***
Дорогой папа! Поздравляю тебя с Днём ВДВ! Ты давно снял голубой берет, но десантником остаёшься навсегда — с той же выправкой, силой духа и верностью девизу «Никто, кроме нас». Горжусь тобой и твоей службой, которая стала примером для всей семьи. Желаю тебе крепкого здоровья, бодрости и встреч с боевыми товарищами. С праздником, папа!
***
Дорогой ! Поздравляю с Днём ВДВ! Горжусь твоей силой духа, мужеством и верностью присяге. Желаю крепкого здоровья и мягких приземлений. Пусть удача всегда будет рядом, а дома тебя всегда ждут и любят. С праздником, родной!
***
С Днём ВДВ, родной! Горжусь тобой. Крепкого здоровья, мягких приземлений и скорейшего возвращения домой!