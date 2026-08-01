Для командира и сослуживцев. Поздравления с Днём ВДВ 2 августа 2026

2 августа 2026 года в России отмечается День Воздушно-десантных войск (ВДВ) — профессиональный праздник военнослужащих, ветеранов и гражданского персонала Воздушно-десантных войск. В этот день поздравляют всех, кто служил и продолжает служить в ВДВ, выражая благодарность десантникам за мужество, стойкость, высокий профессионализм и преданность воинскому долгу. Сайт perm.aif.ru подготовил официальные (и не только) поздравления с Днём ВДВ — для командира и от командира, для сослуживцев — рядовых, сержантов, прапорщиков, а также для самых близких — сына, мужа и отца. Подробнее — в материале.