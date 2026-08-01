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Более 58 млн похитили мошенники у жителей Красноярского края за неделю

За последнюю неделю пострадали 115 человек.

С начала 2026 года жертвами интернет-преступников стали 3357 жителей Красноярского края. Общий ущерб составил 1,46 миллиарда рублей. Раскрыто 703 преступления, в суды направлено 426 уголовных дел. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

За последнюю неделю пострадали 115 человек, похищено более 58 миллионов рублей. Среди распространённых схем: звонки от лжесотрудников спецслужб, фишинговые ссылки при покупках, просьбы о деньгах от взломанных аккаунтов друзей, а также фейковые инвестиционные платформы.

Прокуроры направили в суды 276 исков в интересах жертв: 257 — о взыскании неосновательного обогащения с дропперов на 73 млн рублей, 19 — о признании кредитных договоров недействительными. Уже удовлетворено 163 иска на 59,2 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что мошенники заработали 2,6 млн на фейковых поездках в такси в Красноярске.