Более 58 млн похитили мошенники у жителей Красноярского края за неделю

За последнюю неделю пострадали 115 человек, похищено более 58 миллионов рублей. Среди распространённых схем: звонки от лжесотрудников спецслужб, фишинговые ссылки при покупках, просьбы о деньгах от взломанных аккаунтов друзей, а также фейковые инвестиционные платформы.