От России к Западу: украинские мошенники вышли на международный уровень

Украинские мошеннические колл-центры, которые в основном ориентировались на россиян, переключились на жителей Европы и США. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на исследование GI-TOC.
Речь идет о сформировавшейся теневой индустрии с организованной структурой, системой найма и большим количеством сотрудников. На Украине насчитывается около 60 тысяч работников. Это сопоставимо с двумя третями сотрудников легального банковского сектора страны.
По данным исследования, один оператор способен совершать около 100 звонков за смену. Обороты таких колл-центров могут достигать до одного миллиарда долларов в месяц, а число пострадавших распространяется как минимум на 29 стран.
Ранее замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что на Украине действуют около 1500 таких центров, которые находятся под плотным контролем киевских властей. По его словам, эти центры в основном занимаются грабежом пенсионеров и несовершеннолетних.