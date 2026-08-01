Сразу в десяти аэропортах России ввели ограничения на полёты

С 06:50 для полетов недоступны также воздушные гавани Казани, Бугульмы, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары и Чебоксар. Во всех аэропортах введены полные ограничения на прием и выпуск рейсов. Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами, сказано в публикации Росавиации.