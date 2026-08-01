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Сразу в десяти аэропортах России ввели ограничения на полёты

Утром 1 августа в России ограничили на полеты десять аэропортов.

Источник: Комсомольская правда

Ряд воздушных гаваней в России не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения ввели сразу в десяти аэропортах. В некоторых из них меры приняли ночью 1 августа. В большинстве аэропортов ограничения начали действовать утром. Так проинформировали в пресс-службе Росавиации.

Авиагавань Калуги недоступна для полетов с 31 июля. В аэропортах Тамбова и подмосковного Домодедово ограничения действуют с ночи 1 августа.

С 06:50 для полетов недоступны также воздушные гавани Казани, Бугульмы, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары и Чебоксар. Во всех аэропортах введены полные ограничения на прием и выпуск рейсов. Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами, сказано в публикации Росавиации.

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву. В сторону столицы ночью летело четыре дрона ВСУ. Беспилотники успешно перехвачены.

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