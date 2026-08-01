Что изменится в жизни граждан России с 1 августа

Повторное обучение, проверка знаний и вводный инструктаж не потребуются при переводе сотрудника на другую должность, изменении названия рабочего места или подразделения, если при этом сохраняются прежние условия труда, источники опасности, уровень профессиональных рисков и характер выполняемой работы. Инструктаж для направленных через частные агентства занятости работников будет проводить принимающий работодатель — заказчик работ. Впервые приступившие к работе с повышенной опасностью сотрудники в течение первого года работы должны будут проходить повторный инструктаж не реже одного раза в три месяца. Работодатели смогут назначать внеплановое обучение после аварий и несчастных случаев для работников подразделений, где существует риск аналогичных происшествий.