Что изменится в жизни граждан России с 1 августа

В августе в силу вступит ряд законодательных изменений, которые затронут налоговую сферу, правила охраны труда и маркировки товаров. О нововведениях ИА «Хабаровский край сегодня» рассказывает со ссылкой на «Известия».
Получение налоговых уведомлений через «Госуслуги».
С 1 августа налоговые уведомления автоматически будут поступать в личные кабинеты пользователей на едином портале государственных и муниципальных услуг. Заранее подавать согласие на их получение не нужно. Порядок доставки документов останется прежним для налогоплательщиков, которые получают уведомления в личные кабинеты на сайте ФНС или по почте.
Возврат части страховой премии при отказе от договора.
С 1 августа изменится порядок возврата страховой премии при досрочном прекращении договора. Если страхователь откажется от договора до начала его действия, страховая компания будет обязана вернуть часть уплаченной суммы. Сейчас премию не возвращают независимо от того, когда именно страхователь решил расторгнуть договор — до начала действия полиса или после. Новые правила позволят учитывать период, в течение которого страховая защита фактически не предоставлялась.
Обновление правил охраны труда.
С 31 августа правила обучения работников требованиям охраны труда продлят до 1 сентября 2032 года. К этому сроку обновят порядок проведения инструктажей, проверки знаний, дистанционного обучения и подготовки сотрудников. Новые правила уточнят требования к программам обучения, ведению реестра обученных лиц, подготовке занятых на опасных производствах работников, обучению по оказанию первой помощи и использованию средств индивидуальной защиты.
Повторное обучение, проверка знаний и вводный инструктаж не потребуются при переводе сотрудника на другую должность, изменении названия рабочего места или подразделения, если при этом сохраняются прежние условия труда, источники опасности, уровень профессиональных рисков и характер выполняемой работы. Инструктаж для направленных через частные агентства занятости работников будет проводить принимающий работодатель — заказчик работ. Впервые приступившие к работе с повышенной опасностью сотрудники в течение первого года работы должны будут проходить повторный инструктаж не реже одного раза в три месяца. Работодатели смогут назначать внеплановое обучение после аварий и несчастных случаев для работников подразделений, где существует риск аналогичных происшествий.
Работников будут обучать не только правилам применения средств индивидуальной защиты, но и их правильной эксплуатации, включая практические тренировки.
В программы подготовки по оказанию первой помощи включат актуальные темы и практические занятия, в том числе по остановке кровотечений, проведению сердечно-легочной реанимации, использованию дефибрилляторов, а также оказанию помощи при травмах, ожогах, отравлениях и других неотложных состояниях.
Подготовка работников требованиям охраны труда по соответствующим правилам будет проводиться не реже одного раза в три года вместо ежегодного обучения. В список лиц, обязанных проходить обучение, включат специалистов по охране труда, проводящих инструктажи сотрудников, а также работников, отвечающих за обучение требованиям охраны труда. Результаты проверки знаний теперь должны содержать регистрационный номер записи в реестре обученных лиц либо электронную выписку из него. В программы обучения будут включать сведения о системе управления охраной труда, вредных и опасных производственных факторах, профессиональных рисках и порядке оказания первой помощи.
Изменение правил маркировки продуктов питания в системе «Честный знак».
С 1 августа вступят в силу новые требования к работе производителей пищевой продукции в государственной системе маркировки «Честный знак». Одно из ключевых нововведений касается производителей кондитерских изделий. Оператор системы получит право отказать в регистрации сведений, если указанные в документах объем или вес продукции более чем на 5% превысят данные ветеринарных сопроводительных документов, содержащихся в государственной информационной системе «ВетИС».
Производители и другие участники оборота отдельных видов мясной продукции будут обязаны наносить коды маркировки, передавать сведения о вводе товаров в оборот в систему «Честный знак» и соблюдать обновленные сроки оплаты кодов маркировки.
Изменение правил работы банковских агентов.
До 29 августа кредитные организации должны привести договоры с банковскими платежными агентами в соответствие с новыми требованиями законодательства. Изменения затронут соглашения, заключенные до 3 марта 2026 года. Банкам запретят поручать таким агентам отдельные процедуры. В их числе идентификация клиентов — физических лиц при переводе денежных средств без открытия банковского счета и при выдаче электронных средств платежа. Новые требования направлены на усиление контроля за операциями с денежными средствами и повышение прозрачности работы участников платежной системы.
Завершение подключения к СМЭВ.
До 31 августа кредитные организации и владельцы агрегаторов информации о товарах и услугах должны подключиться к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Организации также обязаны к этой дате завершить подготовку к информационному взаимодействию с правоохранительными органами через СМЭВ. Новые требования направлены на обеспечение более оперативного и безопасного обмена информацией между банками, цифровыми платформами и государственными структурами.