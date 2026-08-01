От +18 до +31 и слабый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 1 августа

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 1 августа взяла курс на возвращение жары. И, если в Донской столице столбики термометров еще не доползут до +30 градусов, то на юге области уже преодолеют эту отметку. Подробный прогноз на субботу узнали у специалистов регионального гидрометцентра.