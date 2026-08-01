Народные приметы на 2 августа: чего нельзя делать в Ильин день?

Приближение осени, которое люди на Руси ощущали не меньше нашего, в давние времена было окружено мистическим ореолом. Опасаясь гнева русалок, со 2 августа ни мужчины, ни женщины в открытые водоемы не заходили. Впрочем, были и те, кто относился к рассказам про обитательниц глубин скептически. Но и они не спешили купаться после Ильина дня, не желая переохлаждения.