«У каждого есть свой грех»: Чеботина высказалась о расставании с Юрием Киселевым

Певица Люся Чеботина рассказала о расставании с коллегой Юрием Киселевым. Они сначала дружили, а потом почувствовали, что зарождаются чувства, и решили построить отношения.
— Мне нужно, чтобы все нравилось в человеке. Если какой-то один пунктик меня не устраивает, то, увы, не судьба. Я такой человек, который долго присматривается, анализирует, сама в себе все галочки расставляю. И только потом разрешаю себе влюбиться, — заявила артистка в шоу «Натальная карта» на платформе VK Видео.
Она призналась, что расставание с Киселевым далось ей тяжело. Чеботина восстанавливалась около года, собирала себя заново, «реанимировала» карьеру.
— У каждого есть свой грех. Было и было. Я была молода и испытала офигенные чувства, — высказалась певица.
Отношения у пары начались после того, как Чеботина выпустила хит «Солнце Монако». В клипе на эту песню как раз снялся Киселев.
В эфире «Натальной карты» выяснилось, что звезда с высокой долей вероятности выйдет замуж до 2028 года, и, скорее всего, ее избранником станет тот же молодой человек, с которым она встречается сейчас. Эти отношения артистка хранит в тайне.
В июне Люся Чеботина ответила своим интернет-недоброжелателям. 29-летняя артистка отметила, что популярность закономерно сопровождается критикой, причем чаще всего с необоснованным хейтом сталкиваются те, кто выделяется на фоне привычных социальных стереотипов.