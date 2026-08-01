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«У каждого есть свой грех»: Чеботина высказалась о расставании с Юрием Киселевым

Певица Люся Чеботина рассказала о расставании с коллегой Юрием Киселевым. Они сначала дружили, а потом почувствовали, что зарождаются чувства, и решили построить отношения.

Певица Люся Чеботина рассказала о расставании с коллегой Юрием Киселевым. Они сначала дружили, а потом почувствовали, что зарождаются чувства, и решили построить отношения.

— Мне нужно, чтобы все нравилось в человеке. Если какой-то один пунктик меня не устраивает, то, увы, не судьба. Я такой человек, который долго присматривается, анализирует, сама в себе все галочки расставляю. И только потом разрешаю себе влюбиться, — заявила артистка в шоу «Натальная карта» на платформе VK Видео.

Она призналась, что расставание с Киселевым далось ей тяжело. Чеботина восстанавливалась около года, собирала себя заново, «реанимировала» карьеру.

— У каждого есть свой грех. Было и было. Я была молода и испытала офигенные чувства, — высказалась певица.

Отношения у пары начались после того, как Чеботина выпустила хит «Солнце Монако». В клипе на эту песню как раз снялся Киселев.

В эфире «Натальной карты» выяснилось, что звезда с высокой долей вероятности выйдет замуж до 2028 года, и, скорее всего, ее избранником станет тот же молодой человек, с которым она встречается сейчас. Эти отношения артистка хранит в тайне.

В июне Люся Чеботина ответила своим интернет-недоброжелателям. 29-летняя артистка отметила, что популярность закономерно сопровождается критикой, причем чаще всего с необоснованным хейтом сталкиваются те, кто выделяется на фоне привычных социальных стереотипов.

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