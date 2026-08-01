«У каждого есть свой грех»: Чеботина высказалась о расставании с Юрием Киселевым

— Мне нужно, чтобы все нравилось в человеке. Если какой-то один пунктик меня не устраивает, то, увы, не судьба. Я такой человек, который долго присматривается, анализирует, сама в себе все галочки расставляю. И только потом разрешаю себе влюбиться, — заявила артистка в шоу «Натальная карта» на платформе VK Видео.