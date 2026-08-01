В выходные дни Пермский край зальет дождями

После почти двух недель изнурительной жары в Пермский край пришло похолодание. Начало августа станет не только прохладным, но и очень дождливым. Циклон с юга уже принес дожди на юго-восток Прикамья. Ненастье пришло и в Пермь. А днем в субботу, 1 августа, ливни охватят почти всю территорию края.