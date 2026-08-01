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В выходные дни Пермский край зальет дождями

На Чусовой и на Сылве ожидается новый дождевой паводок.

Источник: Комсомольская правда

После почти двух недель изнурительной жары в Пермский край пришло похолодание. Начало августа станет не только прохладным, но и очень дождливым. Циклон с юга уже принес дожди на юго-восток Прикамья. Ненастье пришло и в Пермь. А днем в субботу, 1 августа, ливни охватят почти всю территорию края.

— Наибольшее количество осадков прогнозируется в районе от Суксуна до Лысьвы, включая Кын — здесь по большинству прогнозов может выпасть более 50 миллиметров осадков, — рассказал доктор географических наук Андрей Шихов. — На Чусовой и на Сылве ожидается новый дождевой паводок.

Напомним, в начале июля село Кын уже серьезно пострадало от дождевого паводка — реки вышли из берегов, были затоплены дома местных жителей. Из-за стихии погибла 28-летняя художница Олеся Косарева, которую унес разбушевавшийся поток воды.

В воскресенье дожди ослабеют, немного потеплеет. Возможно температура вернется к комфортным +25°С.