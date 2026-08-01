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Главные новости к утру 1 августа

Президент США Дональд Трамп отдал войскам приказ нанести в выходные новые удары по Ирану, узнала The Wall Street Journal. По информации CBS News, целью бомбардировок станут иранские энергетические объекты.

Президент США Дональд Трамп отдал войскам приказ нанести в выходные новые удары по Ирану, узнала The Wall Street Journal. По информации CBS News, целью бомбардировок станут иранские энергетические объекты.

Иран пригрозил нанести ответные удары по энергетическим объектам Израиля и США на Ближнем Востоке.

FIFA после широкой негативной реакции отказалась от идеи продавать часть прав на чемпионат мира по футболу частным инвесторам, сообщил президент федерации Джанни Инфантино.

Госдеп США заявил, что массовый наплыв мигрантов в Сеуте стал возможен только из-за действий правительства Испании.

В храме Василия Блаженного на Красной площади в Москве произошел пожар.

Российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева завоевали серебро на чемпионате Европы по водным видам спорта.

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