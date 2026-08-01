Советской Гавани в Хабаровском крае нашли четыре точки роста

Третье направление связано с рыбной отраслью. Власти рассчитывают развивать не только добычу, но и переработку продукции, в том числе производство сырья для фармацевтики и косметической промышленности. Четвёртым направлением станет туризм — от экологических маршрутов до круизного и лечебно-оздоровительного отдыха.