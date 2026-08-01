Советской Гавани в Хабаровском крае нашли четыре точки роста

В Советской Гавани Хабаровского края определили четыре направления, которые должны стать основой развития района до 2030 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Речь идёт о транспортно-логистических проектах, судоремонте, рыбопереработке и аквакультуре, а также туризме.
Обсуждение прошло на первой стратегической сессии по социально-экономическому развитию района. В ней участвовали представители краевого правительства, федеральных институтов развития, бизнеса и научного сообщества.
Советско-Гаванский район рассматривают как одну из важных точек развития края в рамках стратегии «разворота на Восток». Его преимущества — глубоководная гавань, выход к морским маршрутам в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, железнодорожное сообщение и близость БАМа. Дополнительным стимулом для инвесторов называют режим Свободного порта Владивосток и энергопрофицит территории.
Первым приоритетом станет транспорт и логистика. Власти рассчитывают восстановить позиции морского порта и превратить его в центр мультимодальных перевозок. Второе направление — судоремонт. По данным краевого правительства, сейчас около 70% таких работ выполняется на зарубежных верфях, поэтому в районе хотят создать современную ремонтную базу.
Третье направление связано с рыбной отраслью. Власти рассчитывают развивать не только добычу, но и переработку продукции, в том числе производство сырья для фармацевтики и косметической промышленности. Четвёртым направлением станет туризм — от экологических маршрутов до круизного и лечебно-оздоровительного отдыха.
При этом участники сессии признали, что экономическому развитию мешают вполне земные проблемы. Район теряет население и испытывает дефицит квалифицированных кадров, инфраструктура изношена, работающих причалов недостаточно, а пропускная способность железнодорожной ветки БАМ ограничена.
Поэтому вместе с инвестиционными проектами власти намерены заниматься жильём, дорогами, социальной инфраструктурой и подготовкой специалистов под конкретные предприятия. По словам вице-губернатора края Сергея Кузнецова, без нормальных условий для жизни привлечь и удержать людей будет невозможно.
По итогам стратегической сессии определены поручения, сроки и ответственные исполнители. Инвестиционные и инфраструктурные проекты предложено включить в Стратегию развития Советско-Гаванского района до 2030 года.