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Работать возбраняется. Что нельзя делать в Ильин день 2 августа

2 августа 2026 года православный мир и народная традиция вновь встретятся в Ильин день. Это праздник, окутанный грозами, поверьями и особым смыслом. Считалось, что в этот день лето уступает место осени.

Источник: Commons.wikimedia.org

Chel.aif.ru собрал для вас советы, что нужно и чего ни в коем случае нельзя делать в Ильин день.

Библейский огонь на русской земле

В основе праздника лежит история ветхозаветного пророка Илии, жившего в IX веке до Рождества Христова. Этот пламенный сторонник веры, чье имя переводится как «Бог мой Господь», посвятил жизнь борьбе с язычеством в Израильском царстве.

Ключевой эпизод его служения — противостояние царю Ахаву и жрецам Ваала. Чтобы вразумить народ, Илия молитвой заключил небо, наслав на землю трехлетнюю засуху. Голод и страдания должны были показать тщетность веры в идолов.

Кульминацией стало состязание на горе Кармил, где по молитве пророка на жертвенник сошел небесный огонь, испепеливший жертву.

Народ уверовал, а лжепророки были казнены, после чего долгожданный дождь оросил иссохшую землю.

В русской народной традиции образ Илии-пророка наложился на культ громовержца Перуна, наделив святого властью над грозами, молниями и дождем. Его называли «грозным» праздником, веря, что 2 августа он мчится по небу на огненной колеснице, карая нечистую силу.

Что ни в коем случае нельзя делать в Ильин день

Самым строгим и известным запретом издавна считается купание в открытых водоемах. Считалось, что с этого дня вода становится холодной (по легенде, лошадь Ильи обронила в воду подкову), а главное — в ней прячется нечистая сила, спасающаяся от молний пророка.

Купание грозило болезнями и даже гибелью. Также существовал категорический запрет на работу в поле и по хозяйству. Нарушитель, по поверьям, мог навлечь гнев святого на всю деревню.

В этот день не пускали в дом чужих животных и не выпускали своих, опасаясь, что через них в жилище проникнет нечисть. Запрещались ссоры, сквернословие и дурные мысли. Все это считалось грехом и могло разгневать сурового пророка.

Что можно и должно делать в Ильин день

Центральным событием дня должно было стать посещение праздничного богослужения в храме.

Верующие молились пророку, особенно прося о дожде для урожая и о семейном благополучии. Освящали семена и первый хлеб нового урожая.

После церковной службы начиналась праздничная трапеза, а нередко и «братчина» — коллективный пир вскладчину, на котором главным блюдом был баран или бык. Считалось обязательным приглашать на пир странников и соседей, проявляя щедрость и милосердие.

С Ильина дня начиналась жатва. Первый сжатый сноп считался целебным, его ставили в красный угол, а на поле оставляли пучок колосьев «на бороду», чтобы задобрить Илью и обеспечить урожай на следующий год. Также в этот день было принято собирать целебные травы и заготавливать банные веники.

Попасть под дождь в Ильин день считалось хорошей приметой, сулящей здоровье на весь год.