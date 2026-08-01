Работать возбраняется. Что нельзя делать в Ильин день 2 августа

Chel.aif.ru собрал для вас советы, что нужно и чего ни в коем случае нельзя делать в Ильин день.
Библейский огонь на русской земле
В основе праздника лежит история ветхозаветного пророка Илии, жившего в IX веке до Рождества Христова. Этот пламенный сторонник веры, чье имя переводится как «Бог мой Господь», посвятил жизнь борьбе с язычеством в Израильском царстве.
Ключевой эпизод его служения — противостояние царю Ахаву и жрецам Ваала. Чтобы вразумить народ, Илия молитвой заключил небо, наслав на землю трехлетнюю засуху. Голод и страдания должны были показать тщетность веры в идолов.
Народ уверовал, а лжепророки были казнены, после чего долгожданный дождь оросил иссохшую землю.
В русской народной традиции образ Илии-пророка наложился на культ громовержца Перуна, наделив святого властью над грозами, молниями и дождем. Его называли «грозным» праздником, веря, что 2 августа он мчится по небу на огненной колеснице, карая нечистую силу.
Что ни в коем случае нельзя делать в Ильин день
Самым строгим и известным запретом издавна считается купание в открытых водоемах. Считалось, что с этого дня вода становится холодной (по легенде, лошадь Ильи обронила в воду подкову), а главное — в ней прячется нечистая сила, спасающаяся от молний пророка.
Купание грозило болезнями и даже гибелью. Также существовал категорический запрет на работу в поле и по хозяйству. Нарушитель, по поверьям, мог навлечь гнев святого на всю деревню.
В этот день не пускали в дом чужих животных и не выпускали своих, опасаясь, что через них в жилище проникнет нечисть. Запрещались ссоры, сквернословие и дурные мысли. Все это считалось грехом и могло разгневать сурового пророка.
Что можно и должно делать в Ильин день
Центральным событием дня должно было стать посещение праздничного богослужения в храме.
Верующие молились пророку, особенно прося о дожде для урожая и о семейном благополучии. Освящали семена и первый хлеб нового урожая.
После церковной службы начиналась праздничная трапеза, а нередко и «братчина» — коллективный пир вскладчину, на котором главным блюдом был баран или бык. Считалось обязательным приглашать на пир странников и соседей, проявляя щедрость и милосердие.
С Ильина дня начиналась жатва. Первый сжатый сноп считался целебным, его ставили в красный угол, а на поле оставляли пучок колосьев «на бороду», чтобы задобрить Илью и обеспечить урожай на следующий год. Также в этот день было принято собирать целебные травы и заготавливать банные веники.
Попасть под дождь в Ильин день считалось хорошей приметой, сулящей здоровье на весь год.