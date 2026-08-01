Краснокнижного сурка-байбака заметили в Нижегородской области

В Нижегородской области насчитывается порядка 1,5 тысячи особей байбака — этот вид включён в региональную Красную книгу и находится под усиленной охраной. Основные места обитания степного сурка сосредоточены на юге области: в Краснооктябрьском, Сеченовском и Лукояновском округах. При этом большая часть колоний располагается на особо охраняемых природных территориях.