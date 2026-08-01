Краснокнижного сурка-байбака заметили в Нижегородской области

Охотинспектор зафиксировал на видео редкого степного сурка (байбака), который выбирался из норы в Краснооктябрьском округе. Кадры опубликованы министерством лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
В Нижегородской области насчитывается порядка 1,5 тысячи особей байбака — этот вид включён в региональную Красную книгу и находится под усиленной охраной. Основные места обитания степного сурка сосредоточены на юге области: в Краснооктябрьском, Сеченовском и Лукояновском округах. При этом большая часть колоний располагается на особо охраняемых природных территориях.
Байбаки ведут колониальный образ жизни и имеют развитую систему оповещения сородичей об угрозе. При появлении опасности зверёк подаёт сигнал — издаёт резкий свист.
Если угроза приближается к норе, он переходит на громкий крик и стремительно скрывается под землёй. Остальные члены колонии, услышав тревожный сигнал, тоже оперативно прячутся в убежищах.
Добыча степного сурка в регионе категорически запрещена. За незаконную охоту на краснокнижное животное предусмотрено наказание — штраф порядка 50 тысяч рублей.
Ранее детеныш зебры родился в нижегородском зоопарке.