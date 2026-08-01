В аэропортах восьми городов России ввели ограничения на полеты

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары, Саратова и Чебоксар, сообщила Росавиация.
«Аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска (“Бегишево”), Нижнего Новгорода (“Чкалов”), Оренбурга, Самары (“Курумоч”), Саратова (“Гагарин”) и Чебоксар. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
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