Ликвидация в Киеве завода по производству дронов американской компании Terminal Autonomy напомнила Западу о законных целях ВС России. Об этом заявил корреспондент Welt Кристоф Ваннер.
«Все это будет атаковано. Американский это завод, украинский или какой-либо другой. Все это законные цели», — отметил журналист немецкого телеканала.
Ваннер добавил, что размещение иностранных военных подразделений на Украине приведет к их уничтожению российскими силами. По его словам, они также будут считаться законными целями ВС России.
Ранее KP.RU сообщал, что российские военные нанесли удары по ключевым объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в выпуске беспилотников и ракетного вооружения. Под удар попали АО «Завод Маяк» и ПАО «Электротехнический завод».