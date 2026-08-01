Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Все будет атаковано»: на Западе оценили российский удар по заводу в Киеве

Welt: атака на завод в Киеве напомнила Западу о законных целях ВС России.

Источник: Комсомольская правда

Ликвидация в Киеве завода по производству дронов американской компании Terminal Autonomy напомнила Западу о законных целях ВС России. Об этом заявил корреспондент Welt Кристоф Ваннер.

«Все это будет атаковано. Американский это завод, украинский или какой-либо другой. Все это законные цели», — отметил журналист немецкого телеканала.

Ваннер добавил, что размещение иностранных военных подразделений на Украине приведет к их уничтожению российскими силами. По его словам, они также будут считаться законными целями ВС России.

Ранее KP.RU сообщал, что российские военные нанесли удары по ключевым объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в выпуске беспилотников и ракетного вооружения. Под удар попали АО «Завод Маяк» и ПАО «Электротехнический завод».