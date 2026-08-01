Сенатор Гибатдинов предложил снять фильм о гостомельском десанте

«Я считаю, что нам нужно как можно больше художественных фильмов о реальной хронике специальной военной операции, о подвигах российских десантников, которые находятся на самых сложных участках. Люди должны знать имена своих героев не только по новостям, но и через сильные художественные фильмы», — рассказал Гибатдинов.