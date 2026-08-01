В Госдуме предложили учредить госнаграду для многодетных отцов

«У нас есть звание “Мать-героиня”, и это правильно — материнский подвиг должен быть отмечен государством. Но отцовский вклад в воспитание детей не менее важен. Крепкая семья держится на двух плечах. Поэтому предлагаю учредить государственную награду для многодетных отцов», — сказал Миронов РИА Новости.