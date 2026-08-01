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В Ростовской области ночью уничтожили более 20 БПЛА

Силы ПВО ночью сбили более 20 БПЛА в Ростовской области.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Более двух десятков вражеских БПЛА уничтожены в ходе отражения атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более двух десятков БПЛА в городе Таганрог и четырех районах области: Неклиновском, Мясниковском, Верхнедонском, Матвеево-Курганском», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».

Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях будет уточняться.

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