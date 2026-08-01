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Эксперт Новик назвал самые тяжелые риски для энергетики Украины

Речь идет об устойчивых морозах, концентрации и мощности ударов по энергетическим узлам, а также об исчерпании газовых запасов, заявил эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Период критического состояния для Украины сместился на промежуток с декабря по февраль, он определяется устойчивыми морозами, концентрацией и мощностью ударов по энергетическим узлам, а также исчерпанием газовых запасов к середине сезона, сказал ТАСС эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

«Критический период смещен на декабрь — февраль и определяется совпадением трех условий: устойчивых морозов ниже минус 10 градусов, концентрации и мощности ударов по энергетическим узлам, а также исчерпания газовых запасов к середине сезона», — отметил эксперт.

Именно комбинация этих факторов, а не каждый по отдельности, способна перевести ситуацию из энергетического дефицита в гуманитарный кризис. «Наиболее тяжелым сценарием» эксперт называет «разрушение систем централизованного теплоснабжения в многоэтажной застройке».

Ключевой уязвимостью в такой ситуации, по словам Новика, остается сохраняющаяся неспособность противодействовать баллистическим средствам поражения.

«Изменить этот прогноз способны досрочное соглашение о взаимном моратории на удары по энергетической инфраструктуре и опережающее финансирование закупок газа европейскими партнерами. Однако собственные запасы ЕС в текущем сезоне также ниже комфортных уровней, что ограничивает пространство для маневра», — заключил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет высказал ТАСС мнение, что украинская энергетическая система не сможет дожить до начала отопительного сезона и разрушится в течение двух месяцев.

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