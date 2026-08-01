В семи аэропортах России ввели временные ограничения на полёты

Ограничения действуют в воздушных гаванях Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары и Чебоксар.
В регуляторе уточнили, что аэропорты временно не осуществляют приём и выпуск самолётов. Причины введения ограничений не раскрываются.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые правила для пассажиров самолётов с инвалидностью. Теперь при покупке билета можно будет бесплатно забронировать место с учётом особых потребностей.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Чебоксары: уютный город на Волге с национальным колоритом
Чебоксары — это город в России, который известен благоустроенной набережной, спокойным ритмом жизни и самобытной чувашской культурой. В этом материале разбираем, где находятся Чебоксары, чем они интересны и какую роль город играет сегодня.Читать дальше