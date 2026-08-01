WP: обвинения с подозреваемого в порче отражающего бассейна в Вашингтоне сняли

Согласно документам, которые приводит издание, ущерб был нанесен в результате «неудачного» и поспешного ремонта бассейна в преддверии празднования 250-летия США в июле. Отслоение покрытия, вероятно, также произошло из-за ошибок, совершенных рабочими при его нанесении, к такому выводу пришла газета The Wall Street Journal по итогам проведенного в июле анализа.