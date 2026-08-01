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WP: обвинения с подозреваемого в порче отражающего бассейна в Вашингтоне сняли

По информации издания, ущерб объекту был нанесен из-за «неудачного» и поспешного ремонта.

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции США запросило прекращение уголовного дела против бывшего олимпийца, ранее обвиненного в вандализме в отношении расположенного напротив мемориала Авраама Линкольна отражающего бассейна в Вашингтоне. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на опубликованные американским Минюстом документы.

Согласно документам, которые приводит издание, ущерб был нанесен в результате «неудачного» и поспешного ремонта бассейна в преддверии празднования 250-летия США в июле. Отслоение покрытия, вероятно, также произошло из-за ошибок, совершенных рабочими при его нанесении, к такому выводу пришла газета The Wall Street Journal по итогам проведенного в июле анализа.

Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял в порче покрытия дна водоема предполагаемых вандалов. Позднее в причинении ущерба объекту власти обвинили бывшего участника американской олимпийской сборной по гребному слалому Дэвида Херна, в результате чего ему грозило до 10 лет тюрьмы.

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