В небе над Финляндией заметили необычное явление: ученые объяснили его происхождение

Стоит напомнить, что похожие необычные события происходили и в России. Поздним вечером 5 мая 2026 года в соцсетях появились видеозаписи ярких огней, движущихся по небу. Тогда очевидцы из Тюмени и Свердловской области рассказывали, что объекты напоминали замедленный салют, но перемещались не вертикально вверх, а горизонтально.