В небе над Финляндией заметили необычное явление: ученые объяснили его происхождение

Жители восточной части Финляндии стали свидетелями редкого оптического феномена в небе. Речь идет о необычном световом эффекте, который появился в дневное время и вызвал удивление у многих очевидцев. Подробностями делится газета Iltalehti.
Странное свечение фиксировалось сразу в нескольких районах страны. Наблюдения велись в таких городах, как Оривеси, Сомеро и Нокиа. Очевидцы описывали увиденное как нечто нестандартное для обычной погоды.
Представитель метеорологического института Финляндии Петри Хоппула прокомментировал ситуацию журналистам. Специалист пояснил, что местные жители, скорее всего, столкнулись с эффектом гало. Он отметил, что данное явление возникает из-за преломления солнечных лучей в ледяных кристаллах, которые находятся в высоких слоях облачности.
Стоит напомнить, что похожие необычные события происходили и в России. Поздним вечером 5 мая 2026 года в соцсетях появились видеозаписи ярких огней, движущихся по небу. Тогда очевидцы из Тюмени и Свердловской области рассказывали, что объекты напоминали замедленный салют, но перемещались не вертикально вверх, а горизонтально.