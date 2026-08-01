Гидрометцентр спрогнозировал тёплый август в большинстве регионов России

На остальной территории России погодные условия будут близки к привычным для августа значениям. При этом распределение осадков окажется неравномерным: в некоторых регионах прогнозируют дефицит дождей, а в других — их избыток. Меньше осадков ожидается на юге Саратовской и Оренбургской областей, в большинстве районов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также в Якутии. В то же время больше дождей обычного может выпасть на востоке Северо-Запада, в Пермском крае, на западе Урала и в отдельных регионах Дальнего Востока, передаёт «Интерфакс».