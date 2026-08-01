Омскую блогершу оштрафовали за оскорбления участников СВО

В Омске к административной ответственности привлекли 36-летнюю местную жительницу, которая во время прямого эфира на развлекательной интернет-платформе допустила оскорбительные высказывания в адрес участников специальной военной операции. Нарушение выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Омской области совместно с региональным управлением ФСБ.
В отношении омички был составлен протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за распространение в интернете информации, выраженной в неприличной форме и оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность.
Кировский районный суд Омска рассмотрел материалы дела и назначил женщине административный штраф в размере 45 тысяч рублей.
Кроме того, правоохранительные органы проводят дополнительную проверку. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, назначена экспертиза. По её итогам будет решаться вопрос о привлечении блогера к ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства.