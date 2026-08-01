Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омскую блогершу оштрафовали за оскорбления участников СВО

В Омске блогерша получила штраф 45 тысяч рублей за оскорбительные высказывания в интернете. Назначена экспертиза по еще одной статье КоАП РФ.

Источник: Om1 Омск

В Омске к административной ответственности привлекли 36-летнюю местную жительницу, которая во время прямого эфира на развлекательной интернет-платформе допустила оскорбительные высказывания в адрес участников специальной военной операции. Нарушение выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Омской области совместно с региональным управлением ФСБ.

В отношении омички был составлен протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за распространение в интернете информации, выраженной в неприличной форме и оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность.

Кировский районный суд Омска рассмотрел материалы дела и назначил женщине административный штраф в размере 45 тысяч рублей.

Кроме того, правоохранительные органы проводят дополнительную проверку. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, назначена экспертиза. По её итогам будет решаться вопрос о привлечении блогера к ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства.