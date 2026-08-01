Омскую блогершу оштрафовали за оскорбления участников СВО

Кроме того, правоохранительные органы проводят дополнительную проверку. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, назначена экспертиза. По её итогам будет решаться вопрос о привлечении блогера к ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства.