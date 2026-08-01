В РФ открыли новый метод определения малых доз свинца в организме

Свинец — токсичное вещество, способное проникать в живые организмы и влиять на их жизнедеятельность. Ионы свинца изменяют биохимические процессы в организме. Кроме того, свинец накапливается в тканях и может спровоцировать хроническое отравление даже при небольшом превышении концентрации в окружающей среде. При таких отравлениях растет его содержание содержания в крови и тканях органов и под ударом оказывается кроветворная, нервная, сердечно-сосудистая, пищеварительная системы.