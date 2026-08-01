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45 единиц техники получил нижегородский отряд теробороны «Барс-НН»

Машины помогут защитникам неба региона на боевых дежурствах.

Ключи сразу от 45 единиц специальной техники вручили резервистам, служащим в отряде территориальной обороны «Барс-НН».

Об этом сообщил губернатор Нижегородской областиГлеб Никитин. Он уверен, что новые машины непременно пригодятся тем, кто стоит на защите неба региона, во время их боевых дежурств.

Бойцы отряда проходят службу в пределах Нижегородской области и совмещают основную работу с боевыми дежурствами и тренировочные сборами. Напомним, когда отряд создавался, туда, показывая пример, вступили десятки глав муниципальных образований Нижегородской области.

Бойцы каждый месяц получают ежемесячные федеральные выплаты, а также региональные 50 тысяч рублей, которые добавляют к их сохраняемой зарплате на основной работе во время службы. Им и их семьям также полагаются многие социальные льготы.