45 единиц техники получил нижегородский отряд теробороны «Барс-НН»

Ключи сразу от 45 единиц специальной техники вручили резервистам, служащим в отряде территориальной обороны «Барс-НН».
Об этом сообщил губернатор Нижегородской областиГлеб Никитин. Он уверен, что новые машины непременно пригодятся тем, кто стоит на защите неба региона, во время их боевых дежурств.
Бойцы отряда проходят службу в пределах Нижегородской области и совмещают основную работу с боевыми дежурствами и тренировочные сборами. Напомним, когда отряд создавался, туда, показывая пример, вступили десятки глав муниципальных образований Нижегородской области.
Бойцы каждый месяц получают ежемесячные федеральные выплаты, а также региональные 50 тысяч рублей, которые добавляют к их сохраняемой зарплате на основной работе во время службы. Им и их семьям также полагаются многие социальные льготы.