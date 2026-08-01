WSJ: Дональд Трамп распорядился провести новую атаку на Иран

По данным издания, военная операция может начаться уже в ближайшие выходные и продлиться несколько дней. При этом собеседники газеты отмечают, что Трамп может отказаться от ударов в случае прогресса на дипломатическом направлении или пересмотреть свое решение.
США в начале июля нанесли удары более чем по 80 объектам в Иране. Это стало ответом на иранские атаки на танкеры в Ормузском проливе. Целями стали системы ПВО, прибрежные радиолокационные станции, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 малых катеров.
Центральный штаб Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» пообещал решительный ответ на удары Соединенных Штатов по югу Исламской Республики. В штабе отметили, что Тегеран не позволит Вашингтону вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива.
В Соединенных Штатах назвали новые ответные удары по Ирану более масштабными, чем предыдущие. Уточняется, что удары осуществляются с помощью самолетов ВВС и тактических самолетов ВМС.
Ранее Центральное командование Пентагона сообщило, что силы Соединенных Штатов начали серию мощных ударов по Ирану.